В Бурятии петарда взорвалась и улетела в толпу при возложении цветов по случаю Дня Победы

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Бурятии во время церемонии возложения венка по случаю Дня Победы случился взрыв петарды.

Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, инцидент произошёл в посёлке Селенгинск Кабанского района. По предварительным данным, одна из петард внезапно изменила траекторию и полетела в сторону людей.

"От взрыва пострадали женщина и несколько детей", — сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ", ссылаясь на местных жителей.

Руководитель Селенгинска Владимир Бурьян в беседе с корреспондентом "Новой Бурятии" подтвердил информацию о ЧП. Как пояснил чиновник, пострадавших осмотрели медики, а затем отпустили домой. По чьей вине взорвалась петарда, пока не уточняется.

Утром 9 мая в Москве состоялся Парад Победы. Лидер РФ Владимир Путин, выступая на Красной Площади, заявил, что против России развязали "настоящую войну", однако страна обеспечит собственную безопасность. Салют в российской столице запланирован на 22:00.

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