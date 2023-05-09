В Бурятии во время церемонии возложения венка по случаю Дня Победы случился взрыв петарды.
По словам очевидцев, инцидент произошёл в посёлке Селенгинск Кабанского района. По предварительным данным, одна из петард внезапно изменила траекторию и полетела в сторону людей.
"От взрыва пострадали женщина и несколько детей", — сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ", ссылаясь на местных жителей.
Руководитель Селенгинска Владимир Бурьян в беседе с корреспондентом "Новой Бурятии" подтвердил информацию о ЧП. Как пояснил чиновник, пострадавших осмотрели медики, а затем отпустили домой. По чьей вине взорвалась петарда, пока не уточняется.
Утром 9 мая в Москве состоялся Парад Победы. Лидер РФ Владимир Путин, выступая на Красной Площади, заявил, что против России развязали "настоящую войну", однако страна обеспечит собственную безопасность. Салют в российской столице запланирован на 22:00.
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