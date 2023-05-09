Салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22:00 и продлится 10 минут

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Начало салюта в честь Дня Победы в Москве запланировано на 22:00. В небе появятся более 12 тысяч фейерверков.

Фото: pixabay.com

По информации пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), салют будут сопровождать залпы пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Отмечается, что фейерверк в цвет российского флага станет ярким элементом праздника.

"Салют начнётся в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", — сообщили журналистам в ЗВО.

Утром 9 мая в Москве состоялся Парад Победы, на котором выступил российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что против РФ развязали "настоящую войну", однако пообещал обеспечить безопасность государства. На День Победы в Москву приехали главы практически всех постсоветских стран.

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