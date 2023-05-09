В приморском Уссурийске загорелся склад площадью в две тысячи квадратных метров

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в Приморье. В Уссурийске возник серьёзный пожар на складе, площадь которого составляет две тысячи квадратных метров. По информации регионального главка МЧС, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Фото: Телеграм-платформа

Спасатели заявили, что сообщение о пожаре на улице Толстого поступило на пульт дежурного в 8:14. Огнеборцы прибыли на место ЧП спустя семь минут, но склад уже горел изнутри. В ликвидации возгорания участвуют 40 бойцов личного состава и 12 единиц спецтехники, уточнили в ведомстве.

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