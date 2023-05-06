Марков о подрыве Захара Прилепина: Новый теракт

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Политолог Сергей Марков прокомментировал подрыв машины Захара Прилепина.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Марков рассказал, что сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" пытались взорвать в автомобиле в Нижнем Новгороде. В результате взрыва погиб охранник. Самого Прилепина госпитализировали с ранением. О его состоянии пока не сообщается.

"Без сомнения теракт организован украинским террористическим режимом при поддержке стран НАТО. Теракты множатся. Россия должна отвечать, иначе теракты превратятся в цунами", — написал политолог в своём микроблоге.

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В автомобиле взорван Захар Прилепин в Нижнем Новгороде