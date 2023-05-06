Политолог Сергей Марков прокомментировал подрыв машины Захара Прилепина.
Марков рассказал, что сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" пытались взорвать в автомобиле в Нижнем Новгороде. В результате взрыва погиб охранник. Самого Прилепина госпитализировали с ранением. О его состоянии пока не сообщается.
"Без сомнения теракт организован украинским террористическим режимом при поддержке стран НАТО. Теракты множатся. Россия должна отвечать, иначе теракты превратятся в цунами", — написал политолог в своём микроблоге.
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