В суд Новосибирска передали дело о нападении полицеского на 16-летнюю школьницу

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело о нападении сотрудника МВД на 16-летнюю школьницу передали в Центральный районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Как сообщает "АиФ-Новосибирск", ссылаясь на следователей, инцидент произошёл в конце марта. Отмечается, что 22-летний пьяный полицейский без каких-либо причин начал душить подростка. Школьница смогла убежать от злоумышленника, после чего рассказала о случившемся родителям.

"Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ", — сказано в материале.

Ход расследования находится под контролем руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.