Уголовное дело о нападении сотрудника МВД на 16-летнюю школьницу передали в Центральный районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.
Как сообщает "АиФ-Новосибирск", ссылаясь на следователей, инцидент произошёл в конце марта. Отмечается, что 22-летний пьяный полицейский без каких-либо причин начал душить подростка. Школьница смогла убежать от злоумышленника, после чего рассказала о случившемся родителям.
"Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ", — сказано в материале.
Ход расследования находится под контролем руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
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