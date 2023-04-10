Бастрыкин будет лично контролировать дело о покушении на 10-летнего ребёнка в Новосибирске

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о покушении на убийство ребёнка в Новосибирске, передаёт atas.info.

По информации издания, ЧП зафиксировали возле одной из новосибирских школ 7 апреля. Отмечается, что 10-летний мальчик увидел "странного мужчину" 50-60 лет, который начал приближаться к нему с ножом. Через несколько секунд злоумышленник напал на ребёнка, однако школьник схватил палку и отвлёк обидчика.

Сотрудники СК РФ по Новосибирской области завели уголовное дело после этого инцидента.

Мужчина, напавший на мальчика, находится в розыске. На момент совершения преступления на нём были зелёная куртка и зелёная шапка.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на девочку в подъезде.