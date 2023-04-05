В СУ СК РФ по Новосибирску сообщили, что мужчина, который напал на девочку в подъезде и совершил действия сексуального характера, был задержан. Подозреваемый является жителем областного центра. Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ.
По данным следствия, инцидент произошёл днём 4 апреля в Заельцовском районе города. Мужчина напал на школьницу на лестничной площадке дома. Соседи рассказали, что он представлялся медиком и хотел осмотреть девочку, пишет "АиФ-Новосибирск".
Для расследования дела привлечены опытные следователи-криминалисты и оперативные сотрудники полиции. Виновный задержан, планируется его арест.
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