ФАН: часть "сэкономленных" на налогах денег блогер Блиновская потратила на юбилей

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Блогер Елена Блиновская потратила "сэкономленные" на налогах деньги на проведение собственного 40-летнего юбилея с участием знаменитых гостей.

Как сообщает ФАН, часть средств в качестве гонорара получили ведущая Ксения Собчак и артист Филипп Киркоров. Отмечается, что автор марафонов личностного роста для организации мероприятия взяла в аренду крупный гостиничный комплекс на Горном Алтае.

По информации издания, блогер оплатила перелёт друзей самостоятельно. Как подчёркивается в статье, на юбилее Блиновской были замечены блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины, на которых тоже возбуждено дело по факту неуплаты налогов.

Авторы материала напомнили, что женщина в общей сложности потратила на праздник 120 миллионов рублей.

27 апреля СК РФ проинформировал о задержании Блиновской при попытке уехать из России. На неё завели уголовное дело о неуплате налогов. Блогер раскаялась в содеянном и полностью признала вину.

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