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СК: блогер Блиновская раскаялась и полностью признала вину по делу о неуплате налогов

1:04
Происшествия

Блогер Елена Блиновская, задержанная при попытке покинуть РФ, раскаялась в содеянном и полностью признала вину по уголовному делу о неуплате налогов.

СК: блогер Блиновская раскаялась и полностью признала вину по делу о неуплате налогов

Как сообщается в Telegram-канале СК России, оперативники ищут людей, осведомивших автора марафонов личностного роста о следственной тайне, которая охраняется законом. Ранее стало известно, что Блиновскую предупредили о возможных неприятностях из-за неуплаты налогов.

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину", — отметили в Следкоме.

Кроме того, оперативники направили официальный запрос в Пресненский районный суд с просьбой избрать в отношении обвиняемой меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

27 апреля Блиновская была задержана по уголовному делу о неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Она пыталась скрыться за границей на арендованной машине.

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Видео задержания и следственных действий по уголовному делу в отношении Елены Блиновской
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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