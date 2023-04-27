Правоохранители задержали известного блогера Елену Блиновскую, сообщили в Следственном комитете РФ. Девушка пыталась скрыться за границей на арендованном автомобиле.
ГСУ СК России по городу Москве возбудило два уголовных дела: легализация денежных средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.
Следователям удалось установить, что блогер, регулярно проводящая "Марафоны желаний", за 2019-2021 годы не уплатила налогов на сумму более 918 миллионов рублей и смогла легализовать эти деньги с помощью различных финансовых махинаций.
"Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле", — сообщает Telegram-канал "112".
Авторы уточнили, что девушка при себе имела авиабилеты в другую страну.
В настоящее время офис и квартиру блогера-миллионника обыскивают полицейские.
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