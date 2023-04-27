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Блогер Елена Блиновская задержана по уголовному делу о неуплате 918 млн рублей налогов

1:01
Происшествия

Правоохранители задержали известного блогера Елену Блиновскую, сообщили в Следственном комитете РФ. Девушка пыталась скрыться за границей на арендованном автомобиле.

Блогер Елена Блиновская задержана по уголовному делу о неуплате 918 млн рублей налогов

ГСУ СК России по городу Москве возбудило два уголовных дела: легализация денежных средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.

Следователям удалось установить, что блогер, регулярно проводящая "Марафоны желаний", за 2019-2021 годы не уплатила налогов на сумму более 918 миллионов рублей и смогла легализовать эти деньги с помощью различных финансовых махинаций.

"Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле", — сообщает Telegram-канал "112".

Авторы уточнили, что девушка при себе имела авиабилеты в другую страну.

В настоящее время офис и квартиру блогера-миллионника обыскивают полицейские.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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