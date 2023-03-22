Блиновская прокомментировала новость о неуплате налогов: "Найти при желании можно всё"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная в России блогер Елена Блиновскя прокомментировала новость о проверке, инициированной налоговой службой в отношении неё, по факту мошенничества и неуплаты налогов.

После громкого дела по факту неуплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей, которое было заведено на популярного в России блогера Лерчек, появилась новость о том, ещё органы решили проверить ещё одного блогера. В частности, речь идёт о "королеве марафонов желаний" Елене Блиновской.

Блиновская уже прокомментировала эту информацию. По её словам, она добросовестно платит НДС и не скрывает свои доходы.

"Найти конечно при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно", — рассказала Блиновская Telegram-каналу SHOT.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.