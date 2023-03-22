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Блиновская прокомментировала новость о неуплате налогов: "Найти при желании можно всё"

0:49
Шоу-бизнес

Известная в России блогер Елена Блиновскя прокомментировала новость о проверке, инициированной налоговой службой в отношении неё, по факту мошенничества и неуплаты налогов.

Блиновская прокомментировала новость о неуплате налогов: "Найти при желании можно всё"

После громкого дела по факту неуплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей, которое было заведено на популярного в России блогера Лерчек, появилась новость о том, ещё органы решили проверить ещё одного блогера. В частности, речь идёт о "королеве марафонов желаний" Елене Блиновской.

Блиновская уже прокомментировала эту информацию. По её словам, она добросовестно платит НДС и не скрывает свои доходы.

"Найти конечно при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно", — рассказала Блиновская Telegram-каналу SHOT.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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