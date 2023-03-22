Известная в России блогер Елена Блиновскя прокомментировала новость о проверке, инициированной налоговой службой в отношении неё, по факту мошенничества и неуплаты налогов.
После громкого дела по факту неуплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей, которое было заведено на популярного в России блогера Лерчек, появилась новость о том, ещё органы решили проверить ещё одного блогера. В частности, речь идёт о "королеве марафонов желаний" Елене Блиновской.
Блиновская уже прокомментировала эту информацию. По её словам, она добросовестно платит НДС и не скрывает свои доходы.
"Найти конечно при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно", — рассказала Блиновская Telegram-каналу SHOT.
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