После Лерчека ФСИН намерена проверить Блиновскую и Самойлову на предмет неуплаты налогов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандала с появлением ОМОН и сотрудников налоговой в доме популярного блогера Лерчек ФНС намерена проверить и других крупных блогеров на предмет неуплаты налогов.

Сегодня прошёл обыск в доме блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Знаменитости было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ за неуплату налогов в размере 300 миллионов рублей. В этой связи ФСИН намерена проверить и других крупных блогеров, среди которых "исполнительница желаний" Елена Блиновская и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Об этом сообщает "112".

Отмечается, что Валерии может грозить тюремный срок до трёх лет.

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