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Глава МЧС Куренков прибыл в Свердловскую область для оценки помощи пострадавшим от пожаров

0:42
Происшествия

Руководитель МЧС Александр Куренков совершил рабочую поездку в Свердловскую область, чтобы оценить помощь пострадавшим в результате массовых пожаров.

Глава МЧС Куренков прибыл в Свердловскую область для оценки помощи пострадавшим от пожаров

В пресс-службе министерства по региону сообщили, что глава ведомства и губернатор Евгений Куйвашев осмотрят населённые пункты, где из-за стихии оказались разрушенными свыше сотни жилых домов.

Как отметили в tagilcity.ru, руководитель области проведёт совещание, темой которого станет поддержка граждан.

Ранее в СМИ сообщили о пожарах в посёлках Сосьва и Висим. В ходе происшествия погибли два человека, сказали журналисты.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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