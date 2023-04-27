Глава МЧС Куренков прибыл в Свердловскую область для оценки помощи пострадавшим от пожаров

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель МЧС Александр Куренков совершил рабочую поездку в Свердловскую область, чтобы оценить помощь пострадавшим в результате массовых пожаров.

В пресс-службе министерства по региону сообщили, что глава ведомства и губернатор Евгений Куйвашев осмотрят населённые пункты, где из-за стихии оказались разрушенными свыше сотни жилых домов.

Как отметили в tagilcity.ru, руководитель области проведёт совещание, темой которого станет поддержка граждан.

Ранее в СМИ сообщили о пожарах в посёлках Сосьва и Висим. В ходе происшествия погибли два человека, сказали журналисты.

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