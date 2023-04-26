Пожар в Свердловской области уничтожил медсанчасть колонии УФСИН

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В поселке Сосьва произошел пожар, который уничтожил здание медицинской части свердловского УФСИН.

Часть сотрудников колонии строго режима, проживавшие в поселке, остались без своих домов. В результате пожара погиб один человек, сообщает "Интерфакс".

Напомним, накануне в Свердловской области произошло сразу несколько крупных пожаров. В поселке Таёжный Махневского городского округа огонь повредил более 40 домов, в том числе 23 жилых. Пожар был локализован на площади 2,7 тыс. кв. м.

В поселке Сосьва пожар был локализован на площади 9 тыс. кв. м и было уничтожено более 110 строений. По предварительной версии, пламя перекинулось с расположенной неподалеку пилорамы.

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