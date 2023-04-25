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Россиянин столкнулся со взломом аккаунта на "Госуслугах" и стал записанным в зону СВО добровольцем

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Происшествия

Житель Сахалина стал жертвой взлома на "Госуслугах". Злоумышленник оформил 50-летнего мужчину в качестве добровольца, который должен отправиться в зону военной спецоперации России.

Россиянин столкнулся со взломом аккаунта на "Госуслугах" и стал записанным в зону СВО добровольцем

Об этом рассказали в Telegram-канале Baza. Жителю Южно-Сахалинска позвонил неизвестный и выдал себя за работника "Госуслуг". Он заявил, что россиянина якобы взломали. Для сохранения информации злоумышленник попросил жертву назвать цифры из смс-сообщения.

Через три дня после беседы житель Сахалина посмотрел на свой аккаунт в "Госуслугах" и выяснил, что стал добровольцем. Ещё он заметил нецензурную лексику. Как отметил мужчина, он является инвалидом.

Правоохранители возбудили уголовное дело, заявили в СМИ.

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😱Вот они — причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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