Уголовное производство по факту убийства открыто после обнаружения тела младенца в туалете поезда в юго-восточной части Москвы. Об этом проинформировала официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова. Труп ребёнка найден в поезде, который следовал по Московскому центральному кольцу.
На теле новорождённого мальчика было много ножевых ранений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность матери. На месте инцидента работают криминалисты и следователи, сообщила Иванова.
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