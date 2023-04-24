Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела младенца в туалете поезда на МЦК

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное производство по факту убийства открыто после обнаружения тела младенца в туалете поезда в юго-восточной части Москвы. Об этом проинформировала официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова. Труп ребёнка найден в поезде, который следовал по Московскому центральному кольцу.

На теле новорождённого мальчика было много ножевых ранений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность матери. На месте инцидента работают криминалисты и следователи, сообщила Иванова.

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