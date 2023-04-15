В Пермском крае завалило вход в дайвинг-пещеру

В Пермском крае завалило вход в Ординскую пещеру, которая стала местом для отдыха и занятий дайвингом. Известно, что обвал произошёл по природным причинам.

На левом берегу реки Кунгур, неподалеку от села Орда, расположена самая длинная подводная пещера, протяженность которой составляет 935 метров.

"Внутри пещеры температура очень низкая и редко поднимается выше 7 градусов, но это не мешает ей быть популярным местом среди дайверов. Начиная с 2002 года, пермский дайвинг-центр начал осваивать эту пещеру", — передаёт properm.ru.

К счастью, при обрушении пород в пещере никого не было. Обвалы случаются каждый год весной из-за гипсовой структуры основания. Сейчас ведутся работы по расчистке завала.

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