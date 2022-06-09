Как потратить деньги на отпуск и не пожалеть об этом?

После холодной и затяжной весны, всё-таки, неизбежно приходит лето, которое часто ставит нас перед сложным выбором: где хорошо и интересно провести свой отпуск? Об этом в интервью главному редактору "Pravda.Ru" Инне Новиковой рассказывает директор по маркетингу горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

— Дмитрий, чем заниматься на "Роза Хутор" зимой — всем понятно. А чем привлекателен горный курорт летом?

— Cогласно альпийской традиции, в горах проводят время и зимой, и летом. Конечно, горные лыжи или сноуборд — это традиционное развлечение, но вот всё большую популярность набирает треккинг. То есть, пешие маршруты в горах, и мы активно занимаемся данным направлением.

В этом летнем сезоне будут открыты 110 километров троп, и пройти можно будет по 13 маршрутам. Все они рассчитаны на разный уровень подготовки.

Есть лёгкие — в ближайших окрестностях курорта, и, наоборот, более сложные маршруты, с перепадом высот и продолжительностью в несколько часов. Их проводят только наши опытные гиды. В Центре активного отдыха "Роза Хутор" помогут подобрать лучший вариант прогулки в зависимости от ваших пожеланий. При этом, гости могут отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки.

Кроме горных маршрутов, конечно, есть ещё масса развлечений и для взрослых, и для детей.

— Вопрос "чем занять ребёнка" часто является определяющим для выбора места отдыха. Что вы предлагаете своим маленьким гостям?

— В этом году вновь откроет свои двери Детская Горная Академия, где юные гости смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь.

Курорт предлагает уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный знакомство с миром пернатых, обитающих на "Роза Хутор". На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными, т. е. мигрирующими через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бёрдвотчинга.

Среди популярных развлечений для детей — "Корпорация шалостей" в Роза Долине и Детский клуб Riders в Горной Олимпийской деревне. Впервые в этом летнем сезоне мы проводим детские спортивные соревнования "Хуторёнок" по трём дисциплинам — сухой слалом, заезды на беговелах и на самокатах. Дети очень любят эти состязания.

Ещё, конечно, им будет интересен семейный веревочный "Йети Парк". Его маршруты разделены на зоны: есть даже препятствия на высоте 22 метра, но всё это проходит с соблюдением всех правил безопасности. Так что родители могут не беспокоиться.

Если ребёнок предпочитает более познавательный досуг, то тогда ему больше подойдет посещение нашего Музея Археологии с мастер-классами или интерактивного парка "Моя Россия", где можно познакомиться с культурным наследием нашей страны. Есть ещё Хаски-хутор или Шишин двор, где не только угостят вкусным домашним сыром, но и разрешат поиграть с козлятами.

— Судя по всему, на курорте действительно есть развлечения на любой вкус. А что всё-таки пользуется наибольшей популярностью?

— Самое популярное у нас на курорте — это подняться на Роза Пик. Там наша главная смотровая площадка на высоте 2320 метров над уровнем моря, откуда открываются впечатляющие виды. В ясную погоду можно даже разглядеть Чёрное море.

Здесь также много развлечений: фотозоны, ресторан, подвесные мосты, в том числе, стеклянный, высокогорные качели. Любителям адреналина здесь точно будет чем заняться. И, наконец, с Роза Пик можно отправиться в дальше — в Парк водопадов "Менделиха". Это тоже очень популярный природный объект, где находятся семь водопадов, в том числе, самый высокий в Сочи — "Золотой". Его высота достигает 77 метров. В этом году была очень снежная зима, поэтому, думаю, что и водопады будут долго полноводными.

Очень востребован у нас аттракцион родельбан — это такие горные сани, похожие на американские горки, но управляемые. Практически каждый третий гость "Роза Хутор" на них катается.

— Многие ваши гости катаются просто на канатках, и это уже тоже развлечение!?

— Да, многие наши гости так и делают. Ведь кто-то отдыхает в Сочи или Адлере, да и местные жители приезжают в горы, чтобы летом спастись от зноя и погулять в прохладе. Кстати, проезд на кресельном подъемнике также очень впечатляет.

— Вы упомянули, что гости приезжают к вам с черноморского побережья. Насколько вообще можно совместить отдых в горах и на море?

— Прекрасно можно совместить. Это и выгодно, и вносит разнообразие в отпускную программу. Летом жить в горах дешевле, чем на берегу. При этом у нас есть в Имеретинской долине собственный прекрасно оборудованный пляж, который неоднократно получал Голубой флаг за экологическую чистоту и благоустроенность. От курорта до пляжа и обратно курсируют шаттлы в регулярном ежедневном режиме. Время в пути составляет где-то 30-40 минут.

Поэтому, если вам надоели горы, можно поехать на пляж, там есть понтоны для ныряния, дайвинг, виндсёрфинг и т. п. А надоело греться на берегу — отправляйтесь погулять по горным альпийским лугам.

— А какой же всё-таки главный эксклюзив этого летнего сезона на "Роза Хутор"?

— В этом году впервые для приёма туристов будет открыт кемпинг "Нахазо", расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяжённостью около 7 км (в одну сторону), перепадом высот 420 метров, длительностью 3 часа (в одну сторону).

Это такой современный туристический объект повышенного комфорта с 12 лоджами, прокатом аутдор-оборудования и возможностью проведения специальных групповых программ. Здесь туристы смогут заниматься йогой, получить какие-то полезные навыки поведения в горах, можно будет даже понаблюдать за звёздами с помощью мощного телескопа!

— С питанием, наверное, там тоже всё нормально? "Роза Хутор" — ещё интересное гастрономическое направление. Я знаю, что некоторые приезжают просто даже затем, чтобы поесть в любимом ресторане. Может быть, какие- то планируются события, фестивали?

— Из отзывов гостей мы давно обратили внимание, что вкусно поесть — это важная составляющая отдыха. На "Роза Хутор" большой выбор ресторанов с авторской кухней. От легендарной "Высоты" на Роза Пик до Red Fox или популярного "Чё, Харчо?".

Зимой в Горной Олимпийской деревне открылся интересный ресторан "Дичь", здесь проходят разные гурманские мероприятия. Допустим, недавно состоялся гостевой ужин с шеф-поваром, известным фуд-блогером Василием Емельяненко. По его итогам мы подготовили и выпустили репортаж на YouTube.

Cудя по количеству просмотров, подобная тематика очень востребована, поэтому мы будем продолжать делать такие вещи. Следующий гастрономический ужин будет в исполнении единственной в России женщины-повара Кати Алехиной, которая получила две звезды Мишлен.

— "Роза Хутор" имеет репутацию дорогого курорта. Насколько это так?

— Не скрою, что "Роза Хутор" — это действительно про качественный отдых. И у нас есть пятизвёздочный отель, отличные рестораны, вертолётные трансферы и отдельные шале. Но есть и другие варианты размещения и питания, более экономичные, но от этого не менее качественные.

На что мы обращаем внимание, чтобы предоставить возможности отдыха разным категориям гостей? Например, в этом сезоне делаем акцию "Отель недели", где выбираем отель и даём на него какое-то очень интересное предложение.

Вот сейчас, скажем, идет акция на отель "28" в Горной Олимпийской деревне. И если забронировать его в течение этой недели, то проживание обойдётся в 840 рублей за человека. Таким образом можно подобрать себе варианты по очень выгодным ценам.

Есть также комплексное предложение "Горы развлечений", которое включает и проезд по канатной дороге, и аренду велосипеда, и посещение Музея Археологии, и даже обед. Это выгоднее, чем покупать всё отдельно. Лучше покупать его онлайн на сайте курорта, где теперь также можно легко забронировать проживание в отеле и многое другое.

Тема "Как выгодно съездить в отпуск" — очень, мне кажется, жизненная, нормальная. Мы её поддерживаем в Дзен канале и других наших социальных сетях, достаточно регулярно выкладываем советы, как сэкономить на отдыхе. Поэтому могу порекомендовать перед поездкой на "Роза Хутор" подписаться на наш Telegram-канал, там много полезной информации.

Мы стараемся быть не закрытым курортом, где только избранные могут отдыхать, а любимым российским курортом.

— Какой посещаемости курорта вы ждёте этим летом?

— В прошлом летнем сезоне где-то около 800-900 тысяч гостей посетили курорт. Плюс-минус, мы ожидаем похожие цифры. Понятно, что разные факторы сейчас на туристическую индустрию влияют, и на нас, в том числе. Но мы видим, что отдых в горах набирает популярность, это растущий тренд. Понятно, что в любой нестабильной ситуации часть людей старается экономить на отпуске, но уже видно со второй половины мая, что турпоток и в Сочи, и к нам на курорт растет. То есть, мы надеемся, всё-таки, на активный и интересный летний сезон.

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