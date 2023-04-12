В Белгородской области продолжают разбираться с загадочной красной лужей

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородской области, неподалёку от села Казацкое Красногвардейского района появилась странная лужа, окрашенная в кроваво-красный цвет.

Как пишет bel.ru, загадочная лужа находится за пределами населённого пункта. Местные власти локализовали её, и попросили экологов и сотрудников полиции проверить происхождение странной жидкости, а также оценить её потенциальную опасность для местных жителей.

Об итогах экспертизы красной жидкости селянам пообещали сообщить отдельно.

Удивляет то, что красная лужа возле села Казацкое — не единственная в регионе. Такой же алый "водоём" обнаружился в посёлке Красном Красненского района, однако откуда он там взялся — тоже никто не знает.

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