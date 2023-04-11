Белгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домов в селе Казацкое

В селе Казацкое в Красногвардейском районе возникла красная лужа с резким химическим запахом. Это вызвало беспокойство у местных жителей.

Глава района Анна Куташова сообщила, что власти уже разбираются в ситуации. Один из местных жителей выразил недовольство тем, что администрация не предпринимает достаточных мер.

Полиция и управление экоохотнадзора уже занимаются этим вопросом, сообщает bel.ru. Они проводят тщательную проверку, чтобы выяснить причины возникновения красной лужи.

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