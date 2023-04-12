Вынесли приговор бывшему генеральному директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края за злоупотребление своими полномочиями во Владивостоке.
Бывший чиновник потребовал от компании-подрядчика, занимавшейся капитальным ремонтом многоквартирного дома в Уссурийске, приобрести строительные материалы у конкретной организации, в то время как стоимость работ подрядчика составила более 4,2 млн рублей.
"Второй стороне договора пришлось согласиться. И когда капитальный ремонт завершили, бывший директор Фонда сообщил, что оплатит труд только после того, как подрядчик заключит с поставщиком строительных материалов договор цессии", — передаёт vostokmedia.com.
Согласно информации, суд назначил экс-чиновнику 9 лет лишения свободы по статье "Злоупотребление полномочиями" и обязал заплатить штраф в размере 11 миллионов рублей.
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