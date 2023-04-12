Экс-гендира Фонда капитального ремонта осудили за превышение полномочий

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вынесли приговор бывшему генеральному директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края за злоупотребление своими полномочиями во Владивостоке.

Бывший чиновник потребовал от компании-подрядчика, занимавшейся капитальным ремонтом многоквартирного дома в Уссурийске, приобрести строительные материалы у конкретной организации, в то время как стоимость работ подрядчика составила более 4,2 млн рублей.

"Второй стороне договора пришлось согласиться. И когда капитальный ремонт завершили, бывший директор Фонда сообщил, что оплатит труд только после того, как подрядчик заключит с поставщиком строительных материалов договор цессии", — передаёт vostokmedia.com.

Согласно информации, суд назначил экс-чиновнику 9 лет лишения свободы по статье "Злоупотребление полномочиями" и обязал заплатить штраф в размере 11 миллионов рублей.

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