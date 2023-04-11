В Карелии правоохранители раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по региону.
По информации karelinform.ru, житель Суоярвского района напал на 51-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия из-за ударов палкой по голове. Преступник утопил тело жертвы.
Обвиняемого считали пропавшим без вести. Выяснилось, что злоумышленник уже находится в тюрьме из-за другого преступления. Он получил ещё 10 лет лишения свободы.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.