В Карелии рассказали о раскрытии совершённого 14 лет назад убийства

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Карелии правоохранители раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по региону.

По информации karelinform.ru, житель Суоярвского района напал на 51-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия из-за ударов палкой по голове. Преступник утопил тело жертвы.

Обвиняемого считали пропавшим без вести. Выяснилось, что злоумышленник уже находится в тюрьме из-за другого преступления. Он получил ещё 10 лет лишения свободы.

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