В Оренбуржье раскрыто убийство 16-летнего подростка, совершённое 24 года назад

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно сообщению СУ СК России по Оренбургской области, местный житель был осуждён за жестокое убийство подростка 24 года назад. Приговор вынесен 66-летнему мужчине, которого признали виновным на основе представленных доказательств, пишет 56orb.ru.

Установлено, что в сентябре 1998 года мужчина при помощи нескольких подростков украл несколько коров из животноводческой базы колхоза "Победа" в посёлке Новопривольный Акбулакского района. Опасаясь, что его выдадут властям, обвиняемый решил убить одного из молодых людей, которому было всего 16 лет. Он выстрелил в него из гладкоствольного ружья и закопал тело. Однако правоохранители всё же обнаружили его и провели ряд экспертиз, которые помогли раскрыть преступление.

Согласно приговору суда, мужчина должен будет провести в исправительной колонии строгого режима 15 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Оренбурге суд вынес приговор по громкому делу об убийстве Алины Штанько в селе Бродецкое