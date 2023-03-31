Согласно сообщению СУ СК России по Оренбургской области, местный житель был осуждён за жестокое убийство подростка 24 года назад. Приговор вынесен 66-летнему мужчине, которого признали виновным на основе представленных доказательств, пишет 56orb.ru.
Установлено, что в сентябре 1998 года мужчина при помощи нескольких подростков украл несколько коров из животноводческой базы колхоза "Победа" в посёлке Новопривольный Акбулакского района. Опасаясь, что его выдадут властям, обвиняемый решил убить одного из молодых людей, которому было всего 16 лет. Он выстрелил в него из гладкоствольного ружья и закопал тело. Однако правоохранители всё же обнаружили его и провели ряд экспертиз, которые помогли раскрыть преступление.
Согласно приговору суда, мужчина должен будет провести в исправительной колонии строгого режима 15 лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.