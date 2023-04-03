В Сети появилось первое фото Треповой после задержания: срезала волосы

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появилось первое фото подозреваемой в организации убийства военкора и блогера Владлена Татарского Дарьи Треповой после задержания. Видно, что девушка попыталась изменить свой образ, срезав себе волосы на 15-20 сантиметров.

На творческий вечер репортёра в кафе она приходила с другой прической, волосы были длиннее.

Также стало известно, что после задержания сотрудниками СК РФ на съёмной квартире Трепова заявила, что её просто "подставили и использовали". Сейчас следователи выясняют мотивы подозреваемой, позже ей изберут меру пресечения.

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