Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после задержания заявила, что не знала о планируемом теракте.
"Меня подставили! Меня просто использовали!" — публикует первые слова Треповой после задержания Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
О задержании Треповой сообщили в СК РФ сегодня утром. Сейчас следователи выясняют мотивы подозреваемой. Позднее ей будет избрана мера пресечения.
Напомним, по одной из версий, бомба убившая военкора, могла быть заложена в статуэтку, которую пронесла в помещение девушка. Также предполагается, что её могли использовать "втёмную".
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