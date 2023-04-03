SHOT: Дарья Трепова после задержания заявила, что её "подставили и использовали"

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после задержания заявила, что не знала о планируемом теракте.

"Меня подставили! Меня просто использовали!" — публикует первые слова Треповой после задержания Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

О задержании Треповой сообщили в СК РФ сегодня утром. Сейчас следователи выясняют мотивы подозреваемой. Позднее ей будет избрана мера пресечения.

Напомним, по одной из версий, бомба убившая военкора, могла быть заложена в статуэтку, которую пронесла в помещение девушка. Также предполагается, что её могли использовать "втёмную".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть