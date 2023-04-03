Опубликована фотография подозреваемой в убийстве Татарского, сделанная утром 2 апреля

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова 2 апреля опубликовала в своих социальных сетях фотографии. Девушка утверждала, что всё утро она работала за компьютером.

"На этой фотографии кажется, что я не работаю. На самом деле я работаю", — написала Трепова.

На данный момент жительница Санкт-Петербурга находится в розыске. Правоохранители подозревают Трепову и её супруга в убийстве Татарского на его творческом вечере.

Ночью родных Дарьи Треповой привезли на допрос. Сама девушка до сих пор не задержана. По предварительным данным, вечером 2 апреля она собиралась вылететь из России, сообщает Baza.

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