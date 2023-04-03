На Камчатке произошло сильное землетрясение. По словам очевидцев, в многоэтажках потрескались стены, а кое-где осыпались потолочные плиты.
Известно, что эпицентр находился в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки оценили в 6,9 балла.
Согласно информации, некоторых жителей пришлось срочно эвакуировать, на месте работают экстренные службы.
О пострадавших не сообщается.
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