На Камчатке произошло сильное землетрясение: потрескались стены и осыпались потолки

На Камчатке произошло сильное землетрясение. По словам очевидцев, в многоэтажках потрескались стены, а кое-где осыпались потолочные плиты.

Известно, что эпицентр находился в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки оценили в 6,9 балла.

Согласно информации, некоторых жителей пришлось срочно эвакуировать, на месте работают экстренные службы.

О пострадавших не сообщается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Извержение на Камчатке продлится до марта