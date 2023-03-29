Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в Донецке

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Боевики киевского режима в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу ДНР. В Киевском районе Донецка зафиксировали сегодня несколько "прилетов" на территории жилого сектора. Один снаряд ВСУ попал во двор жилого комплекса на улице Листопрокатчиков.

Повреждения получили преимущественно гаражи. Один автомобиль сгорел дотла, сообщает Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z". Рядом с гаражным кооперативом находится детская игровая площадка. Пострадавших в результате инцидента нет.