Боевики киевского режима в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу ДНР. В Киевском районе Донецка зафиксировали сегодня несколько "прилетов" на территории жилого сектора. Один снаряд ВСУ попал во двор жилого комплекса на улице Листопрокатчиков.
Повреждения получили преимущественно гаражи. Один автомобиль сгорел дотла, сообщает Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z". Рядом с гаражным кооперативом находится детская игровая площадка. Пострадавших в результате инцидента нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.