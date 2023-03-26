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Осуждённые за гибель людей в "Зимней вишне" получили до 18 лет тюрьмы, но некоторые избежали наказания

Происшествия

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошёл пять лет назад. За это время 12 человек были признаны виновными, некоторые — проходят фигурантами дела.

Осуждённые за гибель людей в "Зимней вишне" получили до 18 лет тюрьмы, но некоторые избежали наказания

Трагедия в Кемерово унесла жизни 60 человек, большая часть из которых — дети. В результате короткого замыкания лампа над детской комнатой с кубиками из поролона начала плавиться. Горящий пластик поджёг игрушки, и огонь начал быстро распространяться по всей батутной зоне. На четвёртом этаже ТРЦ находился кинотеатр, зрители которого даже не подозревали о катастрофе снаружи. Многие люди так и не смогли выбраться из-за запертых дверей.

Осуждённые получили от 7 до 18 лет тюремного заключения, однако многие из виновников продолжают находиться на свободе, сообщает iReactor. Самое суровое наказание досталось экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. Чиновница попала за решётку на 18 лет, также ей назначен штраф в размере 80 миллионов рублей. Однако совладелец центра Денис Штенгелов, который проживает в Австралии, в списке обвиняемых так и не оказался. 

Также среди фигурантов дела числятся экс-глава кузбасского МЧС Александр Мамонтов и бывший начальк отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Григорий Терентьев. Однако суд до сих пор выясняет, причастны ли они к трагедии в "Зимней вишне".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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