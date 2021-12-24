Суд вынес приговоры по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Как сообщает РИА Новости, генеральный директор компании "ИСК Ресурс", которая реконструировала торговый центр. Никита Чередниченко проведёт 15 лет в колонии строго режима. Также ему назначили штраф и лишили права быть управленцем в коммерческих организациях 11 лет.

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова получила 18 лет колонии и штраф в 80 миллионов рублей. Её заместителя Светлану Шенгерей приговорили к семи годам заключения.

Сын Танзили Комковой Эдуард получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова, её сын и Чередниченко получили взятку в 7 миллионов рублей от совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского. В итоге предприниматель реконструировал торговый центр без разрешения на строительство, также был нарушен утвержденный проект. Системы пожаротушения в здании не установили.

Ранее восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры со сроками от 5 до 14 лет.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в Кемерово в марте 2018 года. Он возник на верхнем этаже, в зоне детских игровых зон. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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