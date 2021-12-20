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Суд установил вину экс-руководителя Госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

Происшествия

Центральный районный суд Кемерова по итогам рассмотрения уголовного дела установил, что экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова получала взятки от застройщика на этапе реконструкции здания под торговый центр "Зимняя вишня". А также занималась "отмыванием" полученных средств.

Пожар в ТЦ
 

Кроме того, по информации следствия, вместе с другими фигурантами Комкова незаконно вывела часть денег.

"Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом", — цитирует судью ТАСС.

Кроме самой экс-главы Госстройнадзора, суд установил виновность и других лиц, которые были с Комковой в сговоре:

  • бывшая подчинённая Светлана Шенгерей,
  • сын Эдуард Комков,
  • директор строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

К слову, именно последний фигурант занимался реконструкцией здания. По версии обвинения, Комкова получила взятку в размере 7 млн рублей, чтобы в дальнейшем "не обращать внимания" на нарушения при строительных работах.

"Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили", — пишет ТАСС.

За вышеупомянутую сумму, согласно информации обвинения, Комкова и её подчинённые допустили ввод в эксплуатацию здания, в котором не работала система пожаротушения и правильной функцией блокировкой выходов, в случае ЧП.

Сторона обвинения запросила для экс-руководителя Госстройнадзора 21 год лишения свободы, для её "подельников" от 8 до 18 лет заключения.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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