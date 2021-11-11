Родственники погибших обжалуют приговор по первому делу "Зимней вишни"

Родственники погибших недовольны приговором по первому делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Они намерены обжаловать решение суда, в том числе и в части моральной компенсации.

Как сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин, обжалование будет проходить по двум частям приговора фигурантам:

сроки заключения,

сумма компенсаций морального вреда.

По словам Малинина, родные потерявшие близких людей на пожаре, посчитали суммы "мизерными и унизительными".

"Суд руководствовался не требованиями разумности и справедливости, а простой арифметикой, чтобы общая сумма компенсации морального вреда на каждого потерпевшего не превышала 1 миллиона рублей. Родственники погибших и их представители недовольны взысканными суммами компенсации морального вреда, считают их мизерными и крайне унизительными", — цитирует адвоката РИА Новости.

Истцы готовы дойти вплоть до Верховного Суда РФ с требованиями пересмотреть суммы и сроки назначенные фигурантам дела.

Приговор по первому делу "Зимней вишни" огласил вчера в кемеровском суде. Четыре человека арестовали прямо в зале суда. Фигуранты получили сроки от 5 до 14 лет колонии общего режима.

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