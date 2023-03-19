Белгородка дважды взяла кредит для телефонных мошенников

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Белгородской области обратилась в полицию после двух инцидентов с мошенниками. Согласно информации, каждый раз она оформляла кредит на сумму более двух миллионов рублей.

Сначала женщина взяла кредит, деньги с которого отдала мошенникам, а второй заём пошёл на погашение предыдущего.

"Схема стандартная — позвонил "сотрудник" банка, её убедили взять кредит на более 2 млн рублей. Она его взяла и перевела мошенникам. Примечательно, что за месяц до этого женщина успела погасить кредит, который она взяла несколько лет назад, чтобы также заплатить мошенникам", — передаёт bel.ru.

Полицейские завели дело о мошенничестве, однако, удалось ли жертве вернуть свои кровные, издание не уточнило.

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