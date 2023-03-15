На Ставрополье задержана группа мошенников, выдававших себя за "брокеров"

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае сотрудники полиции задержали банду аферистов, которые обманным путём получали у граждан деньги, обещая научить их играть на бирже и получать огромные доходы.

Как пишет newstracker.ru, в банде состояли как минимум 8 человек. Они жили в разных городах России — Казани, Краснодаре и Оренбурге, создав фиктивным "кол-центр".

Мошенники звонили доверчивым гражданам и обещали бесплатно обучить их игре на бирже. Абонент соглашался, после этого уже другие аферисты обучали людей "финансовой грамотности". В завершении курса обучения мошенники просили граждан перевести им деньги, чтобы якобы реально начать играть на бирже.

Деньги обманутых россиян уходили на специально созданные для этого ложные счета и криптокошельки.

На момент задержания группа лже-брокеров смогла "развести" россиян на 7,7 миллионов рублей.

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