Предприимчивый цыган выманивал деньги у волгоградских мужчин, притворяясь девушкой лёгкого поведения

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Полицейские Волгограда задержали мужчину, которого подозревают в крупном мошенничестве.

Цыган из Ульяновской области обещал мужчинам интимные услуги, притворяясь девушкой лёгкого поведения и мастерски копируя женский голос. Он "работал" через созданный им же сайт интим-услуг, где обещал исполнить мужские желания за определённую плату.

Как пишет novostivolgograda.ru, бизнес оказался прибыльным, мошеннику удалось обвести вокруг пальца несколько десятков мужчин со всей России. Больше всех пострадал от чар цыгана "Кати" житель Волгограда, который так сильно влюбился, что перевёл понравившейся "девушке" сразу 40 тысяч рублей.

Теперь мошенник, умеющий разговаривать женским голосом, предстанет перед судом.

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