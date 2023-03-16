В здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл пожар

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону начался пожар. По информации СМИ, объект находится на проспекте Сиверса.

Представители ГУ МЧС по региону подтвердили данные журналистов. На место происшествия выехали пожарные, добавили в ведомстве. Детали случившегося в пресс-службе министерства пока не сообщали. Об этом написали в 161.RU.

В Telegram-каналах Mash и Baza заявили, что местные жители слышали взрывы. Также журналисты отметили: дым над зданием можно увидеть почти со всего города.

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