В здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону начался пожар. По информации СМИ, объект находится на проспекте Сиверса.
Представители ГУ МЧС по региону подтвердили данные журналистов. На место происшествия выехали пожарные, добавили в ведомстве. Детали случившегося в пресс-службе министерства пока не сообщали. Об этом написали в 161.RU.
В Telegram-каналах Mash и Baza заявили, что местные жители слышали взрывы. Также журналисты отметили: дым над зданием можно увидеть почти со всего города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.