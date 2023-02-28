Начинённые взрывчаткой дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налёт беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В местных социальных сетях также рассказали о взрывах, которые разбудили людей.

По предварительным данным, два беспилотника, начинённых взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. Пожар был ликвидирован менее чем за час.

МЧС сообщает, что нефтяные резервы не затронуты, пострадавших нет.

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