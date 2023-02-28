Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Геронтолог Москалев: хронические воспаления в мозге провоцируют колбасы, сардельки, сосиски и чипсы
РИА Новости: американцы не смогли справиться с русским вопросом
ISW: Россия меняет тактику штурмовых действий в зоне СВО
Глава Минтруда Башкирии Иванова попала под санкции за помощь украинским детям
Мэр Демидов: после прилёта дрона в окно квартиры в центре Белгорода проведена эвакуация
Командир сухопутных войск ВСУ Сырский: ситуация у Артёмовска крайне напряжённая
Сатановский рассказал о секретном оружии России для уничтожения США: цунами смоет всё
Политолог Живов: в теракте на "Северных потоках" обвинят мёртвого или слабого
Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ сбит в Суражском районе Брянской области

Начинённые взрывчаткой дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе

0:35
Происшествия

Причиной пожара на нефтебазе в Туапсе стал налёт беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В местных социальных сетях также рассказали о взрывах, которые разбудили людей. 

Начинённые взрывчаткой дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе

По предварительным данным, два беспилотника, начинённых взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. Пожар был ликвидирован менее чем за час. 

МЧС сообщает, что нефтяные резервы не затронуты, пострадавших нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии

Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.

Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании
Андрей Кончаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Рогов заявил о главной битве СВО: ВСУ ждёт провал
Сложилась уникальная ситуация, чтобы остановить конфликт на Украине — Лукашенко
Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого Михаил Плисюк Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева
В Сети разнесли концерт Лаймы Вайкуле в Израиле
Китай "завалит" Россию оружием, чтобы подготовиться к войне с США
Романа Костомарова атаковали опасные бактерии, живущие в медицинских приборах
Романа Костомарова атаковали опасные бактерии, живущие в медицинских приборах
Последние материалы
Начинённые взрывчаткой дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе
Политолог Живов: в теракте на "Северных потоках" обвинят мёртвого или слабого
Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ сбит в Суражском районе Брянской области
Эксперт CNN: способ окончить конфликт на Украине — оставить Крым и Донбасс России
Генерал ВС США Бен Ходжес призвал Украину вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом
Оса-наездник: её укус превращает насекомое в зомби
Генерал США Бен Ходжес: Черноморский флот РФ представляет большую угрозу для ВСУ
Минобороны: ВСУ применяли против войск РФ термические боеприпасы, созданные в Чехии
Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала "Король и шут" в Москве
Бойцы разведподразделения ВДВ "разобрали" опорник боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников