Глава брянского села Самусев рассказал о стрельбе в Любечанах и Сушанах

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

2 марта на территорию Брянской области проникли две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) со стороны Украины. Глава села Новый Ропск Николай Самусев рассказал, что местные жители услышали первые выстрелы около восьми часов утра.

Изначально боевики ДРГ вошли в село Любечане. Затем из соседнего населённого пункта Сушаны также пришла информация, что в районе ходят вооружённые люди с жёлтыми повязками.

"Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. В Любечанах и Сушанах были разные группы", — сообщил ТАСС Самусев.

Чиновник отметил, что украинские боевики в Любечанах дошли до фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Он рассказал, что в это время один мужчина направлялся домой со смены. Потом выяснилось, что он оказался в той машине, которую расстреляли диверсанты. В другом селе террористы также открывали огонь, но обошлось без жертв.

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