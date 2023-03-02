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Житель Брянской области рассказал про обстановку в регионе, где действует украинская ДРГ

0:49
Происшествия

На территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в составе 40 человек. На данный момент в регионе идёт бой с диверсантами. По информации военного эксперта Бориса Рожина, ДРГ захватила в заложники жителей села Сашуны.

Житель Брянской области рассказал про обстановку в регионе, где действует украинская ДРГ

Житель Брянской области рассказал, что люди массово забирают свои детей из школ и детских садов. Однако, по его словам, информация о заложниках находится на уровне слухов.

"Люди в панике. Известно, что проникли две диверсионные группы. На уровне слухов подтверждается информация о заложниках. Свидетели есть, есть сообщения что телефоны отобрали у людей", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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