Стало известно о состоянии ребёнка, который пострадал в результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами. Детали произошедшего сообщил замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков в разговоре со "Звездой".
По словам замглавы региона, для жизни пострадавшего ребёнка угрозы нет — к счастью, ранение оказалось незначительным.
"Жизни раненого мальчика в Брянской области ничего не угрожает. Там незначительное ранение. Пока сказать не могу, его еще не осмотрели хирурги — он едет в карете Скорой помощи в больницу", — сказал Бардуков.
Ранее Бардуков сообщил, что в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области пострадал ещё один ребёнок, который получил пулевое ранение в спину и был госпитализирован в Брянск.
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