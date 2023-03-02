Бардуков: жизни раненого в Брянской области ребёнка ничего не угрожает

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно о состоянии ребёнка, который пострадал в результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами. Детали произошедшего сообщил замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков в разговоре со "Звездой".

По словам замглавы региона, для жизни пострадавшего ребёнка угрозы нет — к счастью, ранение оказалось незначительным.

"Жизни раненого мальчика в Брянской области ничего не угрожает. Там незначительное ранение. Пока сказать не могу, его еще не осмотрели хирурги — он едет в карете Скорой помощи в больницу", — сказал Бардуков.

Ранее Бардуков сообщил, что в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области пострадал ещё один ребёнок, который получил пулевое ранение в спину и был госпитализирован в Брянск.

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