Представители Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что в результате массового отравления в столице региона пострадали более 70 человек.
Как заявили в rostovgazeta.ru, причиной происшествия могли стать продуктовые наборы корпорации GOOD FOOD. По данным СМИ, после проверки компании выяснилось, что у её сотрудников отсутствовали медицинские книжки.
Правоохранители завели уголовное дело. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили журналисты. Руководитель СК России Александр Бастрыкин распорядился рассказать о ходе расследования.
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Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.