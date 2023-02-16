В Ростове-на-Дону продуктами GOOD FOOD отравились свыше 70 человек

Представители Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что в результате массового отравления в столице региона пострадали более 70 человек.

Как заявили в rostovgazeta.ru, причиной происшествия могли стать продуктовые наборы корпорации GOOD FOOD. По данным СМИ, после проверки компании выяснилось, что у её сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

Правоохранители завели уголовное дело. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили журналисты. Руководитель СК России Александр Бастрыкин распорядился рассказать о ходе расследования.

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