Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере "Солнечный", который расположен в Городецком районе Нижегородской области. Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Оперативники выясняют все обстоятельства происшествия. Они уже приступили к допросу сотрудников лагеря, изъятию документации и назначению экспертиз.
Как пояснили следователи, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ.
Ранее воспитанники детского лагеря начали массово жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и повышенную температуру. Медики взяли на контроль 13 несовершеннолетних. В результате проверки у одного ребёнка выявили симптомы ротавируса. После этого в лагерь отправилась руководитель регионального Минобра Ольга Петрова.
Прокуратура Нижегородской области организовала собственную проверку по факту отравления детей. Расследование уголовного дела продолжается.
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