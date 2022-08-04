В Нижегородской области после отравления детей в лагере завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере "Солнечный", который расположен в Городецком районе Нижегородской области. Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Оперативники выясняют все обстоятельства происшествия. Они уже приступили к допросу сотрудников лагеря, изъятию документации и назначению экспертиз.

Как пояснили следователи, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ.

Ранее воспитанники детского лагеря начали массово жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и повышенную температуру. Медики взяли на контроль 13 несовершеннолетних. В результате проверки у одного ребёнка выявили симптомы ротавируса. После этого в лагерь отправилась руководитель регионального Минобра Ольга Петрова.

Прокуратура Нижегородской области организовала собственную проверку по факту отравления детей. Расследование уголовного дела продолжается.