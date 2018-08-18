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Источник Правда.Ру

Сын экс-депутата Госдумы сиганул с крыши в наручниках

Происшествия

В Балашихе после падения с крыши многоэтажного дома скончался 19-летний сын бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Максима Шингаркина.

Сын экс-депутата Госдумы сиганул с крыши в наручниках. 390952.jpeg

Вместе с молодым человеком погибла и девушка. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что Шингаркин-младший отчего-то был скован наручниками.

Судя по всему, парень решил покончить жизнь самоубийством. На своей странице в одной из известных социальных сетей молодой человек написал о том, что из него получился "печальный человек". По словам Шингаркина-младшего, на это нет каких-либо конкретных причин — просто-напросто совокупность факторов.

Отметим, что имя сына экс-депутата российской Госдумы мелькало в средствах массовой информации около полугода тому назад, во время несогласованного массового митинга против коррупции в Москве. Смелый молодой человек тогда взобрался на фонарный столб. После полицейским удалось задержать его. Известно, что из отделения полиция сына забирал отец.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что испанские ненавистники туризма начали массово рисовать на улицах Барселоны граффити, с помощью которых призывают иностранцев к самоубийствам. Обозленные испанцы жалуются на то, что из-за туристов в их стране постоянно растут цены на жилье, а также грязно и шумно.

Фото: PublicDomainPictures. net

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