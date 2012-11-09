Суицид можно передать по наследству

Суицидальные наклонности у людей могут быть спровоцированы мутациями двух генов, отвечающих в конечном счете за развитие и рост нервных клеток.

Правда, более ранние исследования уже объявляли виновным в суициде другой белок. В целом же, как утверждают исследователи, склонность к самоубийству частично зависит от генов и может наследоваться.

Автор научной работы доктор Мартин Коули проводил свои наблюдения сначала в институте психиатрии имени Макса Планка в Мюнхене (Германия), а позже продолжил их в институте геномики человека в Майами (США). В исследовании принимали участие около двух тысяч пациентов с диагнозом депрессии; из них 383 однажды предпринимали попытку наложить на себя руки, остальные никогда этого не делали.

У обладателей трех из пяти мутаций риск суицида в 4,5 раза был выше, чем у остальных

Биологи исследовали их геном и обнаружили корреляцию между генетическими нарушениями и склонностью к самоубийству. Виновной в желании добровольно окончить свою жизнь оказалась мутация двух генов, отвечающих за нейротрофические системы - так называют комплексы белков, контролирующих развитие и рост нейронов. Как выяснилось, у обладателей трех из пяти мутаций риск суицидального поведения в 4,5 раза был выше, чем у остальных людей.

Найден ген, отвечающий за настроение людей

Ранее американские ученые из Мерилендского университета нашли ген, влияющий на настроение. Элизабет Барбиер и ее коллеги заблокировали работу гена PKCI/HINT1 у подопытных мышей. В результате грызуны по сравнению со своими собратьями заметно повеселели. Биологи предположили, что активная работа PKCI/HINT1 может снижать настроение и у людей, приводя к

депрессии

и мрачным мыслям.

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Обнаружены белки, связанные с суицидальными настроениями

В целом гипотеза о том, что склонность к суициду может отчасти передаваться по наследству, поскольку регулируется в том числе и генетическими механизмами, подтверждается. Правда, вряд ли удастся найти один-единственный ген суицида. Однако ряд белков, которые так или иначе могут влиять на стремление свести счеты с жизнью, ученые уже обнаружили.

Биполярный психоз: исследования ученых

В 2011 году ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) работали с людьми, страдающими биполярным расстройством, или маниакально-депрессивным психозом. У этих больных периоды патологической активности чередуются с периодами подавленности и депрессии. Находясь в маниакальной фазе, человек

может работать почти без перерыва (правда, при этом допускает массу ошибок); его мысли стремительны,

он может одновременно заниматься несколькими делами,

петь,

танцевать,

разговаривать,

влюбляться…

Увы, это состояние неизбежно сменяется периодом последующего спада, когда он впадает в тоску и апатию.

В отличие от обычной смены настроения, биполярный психоз имеет ярко выраженную циклическую природу, а страдающие им люди по сути не адекватны ни в одном из своих состояний. Болезнь заставляет их

страдать,

мешает нормально общаться с людьми,

а суицидальные мысли и настроения - довольно частый спутник биполярного расстройства. Среди больных этим недугом 47 процентов думают о самоубийстве, а 25 процентов - осуществляют свои суицидальные намерения.

Суицид: виновен белок АСР1

Проанализировав геном тех, кто имел в прошлом суицидальные попытки или думал о самоубийстве, а также тех пациентов, которые были далеки от мысли наложить на себя руки, исследователи пришли к выводу, что за суицидальное поведение может отвечать белок АСР1. Те пациенты, у кого была одна добавочная копия гена АСР1, в полтора раза чаще совершали попытки самоубийства по сравнению с теми, у кого ген АСР1 был единственным.

Достоверность исследования доказывает и то, что ученые провели обратный эксперимент. По образцам ДНК они попытались идентифицировать больных со склонностями к суициду. В результате, зная геном трех тысяч пациентов с маниакально-депрессивным психозом, исследователи смогли достоверно определить, кто из них более жизнелюбив, а кто предпринимал попытки самоубийства.

Самоубийства: выводы психологов

Впрочем, психологи могут добавить многое к выводам врачей. По их мнению, склонность к суициду повышает ряд других факторов.

Во-первых, это неблагополучное детство, например,

сиротство,

ранняя потеря родителей,

воспитание в дисфункицональной семье,

где кто-то из родителей страдал наркоманией или алкоголизмом, игнорировались потребности и чувства ребенка, совершалось физическое или иное насилие.

Склонность к самоубийству усиливает употребление алкоголя и наркотиков, расшатывающих психику и провоцирующих депрессивные состояния, а также различные психические заболевания. Серьезную угрозу жизни представляет бессонница: в организме человека, имеющего проблемы со сном, снижена выработка гормона радости серотонина. Если человек просыпаться очень рано, за несколько часов до будильника, с трудом засыпает или вовсе не спит по ночам - это существенно повышает риск депрессии и попыток наложить на себя руки.

Довольно достоверным показателем суицидальности являются

предыдущие попытки самоубийств

или нанесение себе

травм,

порезов и так далее.

Четверть самоубийц повторяет попытки суицида

Примерно четверть самоубийц повторяет свои попытки. Количество самоубийств, как ни странно, вырастает в праздничные дни - на

Новый год,

Рождество,

День святого Валентина…

В разгар веселья люди, которые имеют предрасположенность к суицидальным мыслям и депрессивным состояниям, могут свести счеты с жизнью. В этот период они особенно остро чувствуют свое одиночество, особенно в том случае, когда им не с кем встретить праздник. Уровень самоубийств также традиционно возрастает весной и становится выше обычного в периоды экономических кризисов.

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Среди представителей различных профессий наиболее высок риск суицида у ветеринаров, врачей (преимущественно женщин), медсестер и фермеров. Объединяет их то, что им легче достать отравляющие вещества. Среди людей, никак не связанных с медициной и сельским хозяйством, нередко кончают жизнь самоубийством

музыканты,

финансисты,

продавцы

и, как ни странно, сами

психиатры.

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