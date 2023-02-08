В Нижневартовске школьница травмировала одноклассника ножницами для рукоделия

В школе № 3 Нижневартовска девочка травмировала одноклассника ножницами для рукоделия. Об этом сообщает muksun.fm, ссылаясь на представителей городской администрации.

По информации издания, инцидент произошёл на перемене. В администрации Нижневартовска отметили, что у школьницы не было злого умысла, а ЧП случилось по неосторожности. Как пояснили сотрудники ведомства, одноклассники не ссорились.

Педагоги отправили пострадавшего ребёнка в медицинский пункт, при этом они решили обойтись без вызова скорой помощи.

Кроме того, учителя пригласили родителей детей в школу, чтобы выяснить все подробности случившегося. Взрослые отказались от выдвижения каких-либо претензий. Позже преподаватели организовали для школьников классный час, посвящённый технике безопасности на уроках труда.