В одном из образовательных учреждений Самары 11-летний мальчик ударил ножом одноклассника.
Как сообщает издание "Российская газета" со ссылкой не региональное управление Следственного комитета, происшествие случилось в одной из школ Октябрьского района.
Школьник нанёс однокласснику удар ножом в область лопатки. Получившего ранение ребёнка доставили в медицинское учреждение.
По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по признакам халатности со стороны руководства школы.
"В ходе расследования будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт", - цитирует издание сообщение Следственного комитета.
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