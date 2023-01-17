Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую компанию Apple на 1,2 миллиарда рублей за то, что она навязывает свою платёжную систему в приложениях российских разработчиков.
"ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей. Такую сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", — сообщила служба.
Ранее ФАС обвинила Apple в том, что компания утаивает информацию о возможности оплаты покупок не только через своё приложение, но и через сторонние.
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