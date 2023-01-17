Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Музыкант Игорь Николаев опубликовал фото в Сети с девушкой в Дубай
Украинская армия потеряла возможность снабжать гарнизон Марьинки: подробности
Путин внёс в ГД РФ проект о прекращении действия международных договоров Совета Европы
Ксения Бородина осудила ненависть в адрес покойного Кикабидзе
84-летняя Ахеджакова показала мужа на похоронах Чуриковой, которого тщательно скрывала
В Иркутске предлагают самые высокие зарплаты в Сибири
Мэр Перми пообещал миллион рублей за победу в марафоне
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о крупном поражении разведки Украины от России
NBC: войска ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание Apple Pay

Происшествия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую компанию Apple на 1,2 миллиарда рублей за то, что она навязывает свою платёжную систему в приложениях российских разработчиков.

"ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей. Такую сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", — сообщила служба.

Ранее ФАС обвинила Apple в том, что компания утаивает информацию о возможности оплаты покупок не только через своё приложение, но и через сторонние.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.

В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО Михаил Плисюк Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Войска ВСУ больше не могут вести обстрел Донецка из Марьинки
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Последние материалы
Путин внёс в ГД РФ проект о прекращении действия международных договоров Совета Европы
Ксения Бородина осудила ненависть в адрес покойного Кикабидзе
84-летняя Ахеджакова показала мужа на похоронах Чуриковой, которого тщательно скрывала
В Иркутске предлагают самые высокие зарплаты в Сибири
Освободив Соледар, ВС РФ развивают наступление на двух главных направлениях
Мэр Перми пообещал миллион рублей за победу в марафоне
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о крупном поражении разведки Украины от России
NBC: войска ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией
В Ставропольском крае зафиксировали случаи передачи туляремии от животных человеку
Разведчик Клупов: массированное наступление России на Украине может начаться только весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников