ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание Apple Pay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую компанию Apple на 1,2 миллиарда рублей за то, что она навязывает свою платёжную систему в приложениях российских разработчиков.

"ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей. Такую сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", — сообщила служба.

Ранее ФАС обвинила Apple в том, что компания утаивает информацию о возможности оплаты покупок не только через своё приложение, но и через сторонние.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.