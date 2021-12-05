Apple предъявили ответный судебный иск к российскому ФАС

Apple подала в суд ответный иск к Федеральной антимонопольной службе России. Американская компания не согласна со штрафными санкциями, которые ФАС наложил на них ранее.

Предположительно корпорация хочет оспорить требование российского ведомства информировать покупателей магазина App Store об альтернативных способах оплаты.

Кроме прочего, на торговом гиганте ещё и "висят" штрафы в размере части оборота компании, передаёт "Лайф".

Ранее Apple обвинили в "обмане" покупателей и в том, что они утаивают информацию о возможности оплаты покупок не только через своё приложение, но и через сторонние.

А в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о крупном штрафе для корпорации Apple Inc. Американского производителя электроники обязали заплатить $12 млн за злоупотребление доминирующим положением. Тогда речь шла о функции "родительский контроль".

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