Apple оштрафована российской ФАС на $12 млн

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о крупном штрафе для корпорации Apple Inc. Американский производитель электроники заплатит $12 млн (906 299 тыс. рублей) за злоупотребление доминирующим положением.
Штраф Apple вынесен 26 апреля. Американская корпорация обжаловала решение в суде. До окончательного вердикта выплата штрафа приостановлена.
Дело против Apple было возбуждено в августе 2020 года по заявлению АО "Лаборатория Касперского". Корпорация совершила ряд действий, которые позволили ей предоставить конкурентное преимущество собственным продуктам. Речь идёт об установке приложений "родительского контроля" на устройства с операционной системой iOS.
Apple не выполнила предписание ФАС по устранению нарушений в магазине App Store. По решению ФАС, корпорация не имеет права удалять из магазина приложения сторонних разработчиков.
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