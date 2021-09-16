Twitter и другим компаниям с начала года назначили свыше 40 млн рублей штрафов

Пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук сообщила, что из всех оштрафованных российским судом IT-корпораций деньги выплачивают только TikTok и Google. Компании обвинили в игнорировании требований Роскомнадзора удалить запрещённую в нашей стране информацию.

Долг перед российским судом есть у таких корпораций, как:

Twitter,

Facebook,

Telegram,

WhatsApp.

"С начала года TikTok в добровольном порядке оплатила штраф в размере 2,6 млн рублей. Компания Google в добровольном порядке оплатила штраф в размере 3,5 млн рублей", — заявила Зульфия Гуринчук, слова которой передали журналисты "Интерфакс".

С 2021 года руководству Facebook назначили штрафов на сумму свыше 80 миллионов рублей. Для Twitter сумма составила 60 миллионов рублей, а для Telegram — почти 40 миллионов рублей.

Ранее на заседании комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России политик Василий Пискарёв пригрозил уголовной ответственностью руководителям Google и Apple. Поводом послужил отказ компаний ограничивать доступ к запрещённым материалам. По словам членов комиссии, с помощью этой информации корпорации вмешиваются в российские выборы.

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